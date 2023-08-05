قاسم: المقاومة تثبت معادلة الرد على جرائم الاحتلال بحق شعبنا والأقصى

أكد المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن "المقاومة الباسلة تواصل توجيه ضرباتها ضد الاحتلال ومستوطنيه، في تأكيد جديد على قدرة المقاومة على إرباك الاحتلال".

وأشار قاسم، مساء السبت، إلى أن المقاومة تثبت معادلة الرد على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته، وخاصة المسجد الأقصى.

ونوه بأن العمليات الفدائية هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال الذي صعد من عدوانه على أهلنا في الضفة الغربية، ورفع مستوى حربه الدينية على مقدساتنا في مدينة القدس المحتلة.

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وأصيب ثلاثة مستوطنين أحدهم عنصر أمن بحالة حرجة جداً، مساء اليوم السبت، في عملية إطلاق نار وسط مدينة (تل أبيب) المحتلة.

ونفذ فدائي فلسطيني عملية إطلاق النار بواسطة مسدس، وأصاب 3 مستوطنين بينهم عنصر أمن إسرائيلي أصيب برصاصة في رأسه.

وأطلق منفذ العملية 5 رصاصات على عنصر الأمن الإسرائيلي، أصابته في الجزء العلوي من جسده، وفق وسائل إعلام عبرية.

وحسب المعلومات الأولية فإن منفذ العملية هو الشاب الفلسطيني كامل أبو بكر من مدينة جنين، وكان يحمل معه وصية مكتوب فيها بأنه أراد الثأر لهجوم المستوطنين على قرية برقة شرق رام الله الليلة الماضية، واستشهاد الشاب قصي معطان برصاص مستوطن.

المصدر / فلسطين أون لاين