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بالفيديو والصور استشهاد كامل أبو بكر منفذ عملية (تل أبيب) البطولية

05 اغسطس 2023 . الساعة 20:29 بتوقيت القدس
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منفذ عملية (تل أبيب) كامل أبو بكر

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتقاء منفذ عملية إطلاق النار البطولية في (تل أبيب) كامل محمود أبو بكر، شهيدًا متأثرا بجروحه التي أصيب بها أثناء تنفيذه العملية.

وقالت مصادر صحفية إن "منفذ عملية (تل أبيب) هو المطارد كامل محمود أبو بكر، الملقب بـ"أبو دجانة"، ومسقط رأسه قرية رمانة، وهو مطارد للاحتلال منذ نحو سنة ونصف".

وأوردت وسائل إعلام عبرية أنباء عن إصابة 4 مستوطنين بعملية إطلاق نار في "نحلات بنيامين" في مدينة  "تل أبيب" المحتلة.

وقالت "القناة 14" العبرية إن أربعة مستوطنين أصيبوا بعملية إطلاق النار في (تل أبيب) إحداها حرجة جدًا.

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وأظهرت مقاطع فيديو وصور استنفار قوات الاحتلال في مكان العملية، وإطلاق النار صوب منفذها.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن فرقًا كبيرة من "الشاباك" وأجهزة أمن الاحتلال الخاصة تنتشر في مكان العملية ومحيطه بحثًا عن مساعدين لمنفذ عملية (تل ابيب).

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن قوات الاحتلال الإسرائيلي أن عملية إطلاق النار فدائية، وأن منفذها تمكن من إطلاق النار صوب المستوطنين بمسدس.

وكشف الإعلام العبري أن منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب هو كامل أبو بكر من قرية رمانة غرب جنين.

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وأظهر مقطع فيديو -نتحفظ على نشره- تنكيل واعتداء قوات الاحتلال بشكل وحشي على منفذ عملية (تل أبيب) البطولية بعد إصابته بالرصاص وخلع ملابسه وتركه ينزف دون تقديم الإسعافات له.

المصدر / فلسطين أون لاين
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