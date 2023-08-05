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مرداوي: جعبة مقاومينا عامرة بالذخيرة وعلى العدو التقاط رسائل النار

05 اغسطس 2023 . الساعة 19:42 بتوقيت القدس
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سلاح منفذ عملية إطلاق النار في (تل أبيب)

أكد القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي أن عملية إطلاق النار في (تل أبيب) مساء اليوم عمل بطولي ورد طبيعي على جريمتي إعدام شابين بالضفة أمس، ومخططات المستوطنين الإرهابية في الأقصى.

وشدد مرداوي، أن جعبة مقاومينا عامرة بالذخيرة، وأن العدو يتحمل نتائج غبائه وجرائمه بحق شعبنا وأقصانا، مشيرا إلى أن "عملية (تل أبيب) اليوم تعبير عن الغضب الشعبي العارم الذي لن يتوقف إلا بزوال الاحتلال".

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وبارك القيادي في "حماس" سواعد المجاهدين الأبطال، الذين يذودون عن حمى القدس والمسجد الأقصى المبارك، ويحمونه بدمائهم وأرواحهم ومهجهم، مؤكدا عزم شعبنا على مواصلة طريق البطولة والفداء حتى النصر والحرية.

وأصيب أربعة مستوطنين اثنان منهم بجراح حرجة في عملية إطلاق نار بطولية في أحد الشوارع الحيوية في مدينة (تل أبيب) المحتلة عصر اليوم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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