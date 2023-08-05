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القانوع: عملية (تل أبيب) تؤكد جاهزية شعبنا للدفاع عن "الأقصى"

05 اغسطس 2023 . الساعة 19:14 بتوقيت القدس
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من مكان عملية إطلاق النار في (تل أبيب)

قال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، إن ضربات المقاومة تتجدد في عمق الكيان بعملية إطلاق نار، تأكيداً على جاهزية شعبنا للدفاع عن المسجد الأقصى وإفشال مخطط بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى".

جاء ذلك في تصريح صحفي تلقى موقع نسخة عنه، تعقيبًا على عملية إطلاق النار في (تل أبيب) مساء اليوم، والتي أسفرت عن إصابة 4 مستوطنين أحدهم بجراح حرجة جداً، وفقًا لمصادر عبرية.

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وأوضح القانوع أن تصاعد عمليات المقاومة يومياً هو ترجمة لما ثبتته المقاومة من معادلة الرد على عدوان الاحتلال ومستوطنيه وتدفيعهم ثمن جرائمهم وعدوانهم على شعبنا ومقدساتنا.

وقال: "نحيي أبطال المقاومة وكل الثائرين الذين يوجهون ضرباتهم للمحتل الصهيوني وقطعان مستوطنيه في مختلف أرجاء الضفة الغربية في رسالة إصرار على مواصلة المقاومة وحماية المسجد الأقصى".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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