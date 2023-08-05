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بالفيديو مقتل مستوطن وإصابة إثنين آخرين بعملية إطلاق نار في (تل أبيب)

05 اغسطس 2023 . الساعة 19:03 بتوقيت القدس
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مقتل مستوطن وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار في (تل أبيب)

قتل مستوطن وأصيب اثنين آخرين، مساء اليوم السبت، في عملية إطلاق نار وسط مدينة (تل أبيب).

و أعلنت إذاعة جيش الاحتلال مقتل المستوطن المصاب بعملية "تل أبيب" متأثرًا بجراحه الخطيرة.
 

وأظهرت مقاطع فيديو وصور استنفار قوات الاحتلال في مكان العملية، وإطلاق النار صوب منفذها.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن فرقًا كبيرة من "الشاباك" وأجهزة أمن الاحتلال الخاصة تنتشر في مكان العملية ومحيطه بحثًا عن مساعدين لمنفذ عملية (تل ابيب).

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن قوات الاحتلال الإسرائيلي أن عملية إطلاق النار فدائية، وأن منفذها تمكن من إطلاق النار صوب المستوطنين بمسدس.

وكشف الإعلام العبري أن منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب هو كامل أبو بكر من قرية رمانة غرب جنين.
 

وأظهر مقطع فيديو -نتحفظ على نشره- تنكيل واعتداء قوات الاحتلال بشكل وحشي على منفذ عملية (تل أبيب) البطولية بعد إصابته بالرصاص وخلع ملابسه وتركه ينزف دون تقديم الإسعافات له.

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#المقاومة #تل أبيب #عملية إطلاق نار

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