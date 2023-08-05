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مظاهرة في الداخل المحتل للمطالبة بالافراج عن الأسير المريض وليد دقة

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بالفيديو مظاهرة في الداخل المحتل للمطالبة بالافراج عن الأسير المريض وليد دقة

05 اغسطس 2023 . الساعة 18:17 بتوقيت القدس
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نظم فلسطينيون في مدينة باقة الغربية بالداخل المحتل، اليوم السبت، مظاهرة للمطالبة بالافراج عن الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال وليد دقة، الذي يعاني من مرض السرطان، رغم انتهاء فترة محكوميته الأساسية التي امتدت إلى 37 عاما.

ورفع المشاركون لافتات حملت صور الأسير وليد دقة وأخرى مطالبة بحريته، وكتب على بعضها "حرية وليد مطلبنا"، "وليد بحاجة للعائلة والعلاج"، "وليد أنهى الحكم الجائر".

وجاءت هذه المظاهرة ضمن سلسلة من النشاطات والفعاليات التي نظمت في الفترة الأخيرة إسنادا لحرية الأسير دقة.

والأسير وليد دقة، المعتقل منذ 38 عاما، ومصاب بمرض سرطان نادر يصيب نخاع العظم يعرف بـ(التليف النقوي)، ومحتجز اليوم في ما تسمى عيادة سجن الرملة.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و 900 أسير، بينهم نحو 700 أسير مريض، ومن ضمنهم 24 أسيرا يعانون مرض السرطان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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