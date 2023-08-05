من هو المستوطن اليهودي الذي قتل الشهيد قصي معطان في "برقة"؟

تفيد روايات شهود العيان من أهالي قرية "برقا" شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، إلى أن قاتل الشهيد قصي معطان أمس الجمعة، هو المستوطن اليهودي المعروف بلقب "الراعي".

وأطلق هذا اللقب على المستوطن، أهالي "برقا"، واسمه الحقيقي "إليشع ييرد"، الذي احتل في وقت سابق، تلة في الأراضي الشرقية للقرية، وأنشأ عليها البؤرة الاستيطانية "مجرون".

وعمل المستوطن "إليشع" متحدثًا باسم أحد أعضاء برلمان الاحتلال (كنيست) عن حزب "عتسما يهوديت" اليميني، وسبق أن أقام بؤرة استيطانية على أراضي بلدة "سنجل" قبل 3 سنوات، لكن أهالي البلدة تمكنوا من طرده.

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وينفذ هذا المستوطن اعتداءات متواصلة بحق الرعاة من أهالي قرية "برقا"، ويمنعهم من الوصول للكثير من أراضيهم، كما يقوم بتصوير جوي مستمر للأراضي، ويبلغ الإدارة المدنية بأي أعمال بناء جديدة ليتم إيقافها.

وأمس الجمعة، وصل المستوطن برفقة مجموعة من المستوطنين إلى منطقة "الحدب" في قرية "برقا"، وأطلق النار على مجموعة من الشبان كانوا يعدون الطعام هناك، ما أدى إلى استشهاد قصي.

وهاجم مستوطنون يهود، أمس الجمعة، بلدة "برقا" شرق رام الله، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين بجراح مختلفة.

وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين اقتحموا البلدة، وشرعوا في مهاجمة الفلسطينيين، وأشعلوا النار في سيارتين، ما أدى إلى إصابة أحد الفلسطينيين بجروح خطيرة، قبل إعلان استشهاده.

المصدر / فلسطين أون لاين