فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جيش الاحتلال يغلق قرية برقة شرق رام الله ويعلنها منطقة عسكرية

أحزاب "الحريديم" تهدد بإسقاط حكومة الاحتلال لهذا السبب!

كم مرة يجب ممارسة الرياضة في الأسبوع؟.. خبراء يجيبون

5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لـ"الاعتقال الإداري"

النائب "زعارير": جرائم المستوطنين تجري ضمن خطة "صهيونية" للسيطرة على الضفة

استشهاد 37 طفلًا فلسطينيًّا منذ 2023

شكاوى من تردي الخدمة ونقص الأطباء في مستشفى طوباس الحكومي

أبو كويك يدعو إلى حراكٍ شعبي للتصدّي لجرائم المستوطنين

الجيش اللبناني ينفي التحضير لعملية عسكرية في مخيم "عين الحلوة"

حكومة رام الله تستولي على جيوب المواطنين بلوحات سيارات "مميزة"

عقب استشهاد معطان على يد مستوطنين

جيش الاحتلال يغلق قرية برقة شرق رام الله ويعلنها منطقة عسكرية

05 اغسطس 2023 . الساعة 16:54 بتوقيت القدس
...
جيش الاحتلال يغلق قرية برقة شرق رام الله ويعلنها منطقة عسكرية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مداخل قرية برقة شرق رام الله، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، في أعقاب استشهاد الشاب قصي معطان على مستوطنين الليلة الماضية.

وفرض جيش الاحتلال حصاراً على القرية، خوفاً من وقوع مواجهات بين الأهالي والمستوطنين، عقب استشهاد الشاب معطان.

وشاركت جماهير غفيرة اليوم، في موكب تشييع جثمان الشهيد قصي جمال معطان (19 عاماً)، والذي ارتقى بنيران عصابات المستوطنين أمس، خلال مهاجمتهم قرية برقة شرق رام الله.

اقرأ أيضا: الجماهير تُشيّع جثمان شهيد اعتداء المستوطنين في "برقة" قصي معطان

وهبّ أهالي القرية للدفاع عن أرضهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة تخللها إحراق المستوطنين لسيارتين، إلى جانب محاولتهم الاستيلاء على أراضي في القرية لإقامة "مستوطنة رعوية".

بدورها، دعت حركة حماس إلى النفير والعمل بكل الأشكال النضالية لردع المستوطنين وصد عدوانهم، وقطع كل الطرق الالتفافية التي يستخدمونها في العدوان على أهلنا وأرضنا ومقدساتنا.

وزفت الحركة الشهيد البطل قصي جمال معطان، وشدت على يد المقاومين والثوار الذين يدافعون عن كرامة شعبنا في وجه عصابات الإجرام الصهيونية، داعية كل من يحمل السلاح للانتصار لدماء الشهداء والأطفال الأبرياء من أبناء شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جيش الاحتلال #رام الله #قرية برقة #الاحتلال الإسرائيلي #قصي معطان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة