5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لـ"الاعتقال الإداري"

يواصل 5 أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، وهم: سيف قاسم حمدان، وأسامة ماهر خليل، وقصي جمال خضر، وصالح رأفت ربايعة، وكايد الفسفوس.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن إدارة سجون الاحتلال في سجن "نفحة" نقلت الأسرى حمدان، وخليل، وخضر، وربايعة إلى زنازين سجن "نفحة"، عقب إعلانهم للإضراب في 30 تموز/ يوليو المنصرم.

وأضاف، أن الأسير حمدان (29 عاما) من بلدة "برقة" شمال غرب نابلس، معتقل منذ 4 تشرين أول/أكتوبر 2023، أما ربايعة (22 عاما)، من بلدة "ميثلون" جنوب جنين، معتقل منذ 8 شباط/فبراير 2023 وهذا هو الاعتقال الأول الذي يتعرض له.

وبين أن الأسير خضر (25 عاما)، من مخيم "الأمعري" جنوب رام الله، معتقل منذ 14 كانون أول /ديسمبر 2022، وأمضى سابقا 14 شهرا في سجون الاحتلال، وبعد الإفراج عنه بفترة وجيزة أعيد اعتقاله مجددا، أما الأسير خليل (23 عاما) من مخيم "الفارعة" جنوب طوباس، معتقل منذ 17 أيار/مايو 2022.

وأوضح أن الأسير الفسفوس (34 عاما) القابع في سجن "النقب"، من بلدة "دورا"جنوب الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثاني على التوالي.

وأكد نادي الأسير، أن الأسرى الإداريين يواصلون محاولاتهم المستمرة لمواجهة جريمة الاعتقال الإداري، ولا يزال الإضراب عن الطعام، كخيار نضالي، المسار الأبرز لمواجهة هذه الجريمة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، حيث يبلغ عدد الأسرى الإداريين حاليا 1200 أسير، وهذه النسبة الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و 900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين