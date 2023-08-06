6 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 6 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1815 النرويج والسويد تتحدان ضمن دولة واحدة، واستمر هذا الاتحاد حتى عام 1905.
- 1930 بريطانيا تعترف بالوكالة اليهودية الموسعة التي أقيمت في فلسطين عام 1922م.
- 1945 الولايات المتحدة تلقي قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما اليابانية أدت إلى مقتل 80 ألف نسمة، وأتبعتها بعد 3 أيام بقنبلة أخرى على مدينة ناغاس اكي، أودت بحياة 60 -80 ألف نسمة.
- 1966 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يتولى مقاليد الحكم في إمارة أبو ظبي بعد انقلاب سلمي على أخيه الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان.
- 1977 رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مناحم بيجن يقرر فرض التشريع الإسرائيلي على الضفة الغربية.
- 1982 دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى غرب بيروت في حملته لاجتياح لبنان المسماة "سلامة الجليل".
- 1990 الأمم المتحدة تفرض حصارا اقتصاديا على العراق نتيجة عزوه للكويت.
- 1993 القسام يشتبك مع موقع لجيش الاحتلال قرب مغتصبة "قاناه"، حيث اعترف العدو بمقتل اثنين من جنوده واستشهاد القسامي عدنان مرعي من نابلس.
- 1998 حنان عشراوي تقدم استقالتها من الحكومة الفلسطينية.
- 2009 المؤتمر السادس لحركة فتح يصدر قرارًا بالإجماع يحمّل فيه (إسرائيل) مسؤولية اغتيال رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات، و(إسرائيل) ترفض القرار وتصفه بالسخيف.
- 2012 مركبة الفضاء كيوريوسيتي روفر تهبط على سطح المريخ للبحث عن حياة.
- 2016 أكثر من 300 أسير من أسرى حركة حماس في سجون (نفحة وإيشل ورامون) يعلقون إضرابهم عن الطعام بعد الاستجابة لمعظم مطالبهم.
المصدر / فلسطين أون لاين