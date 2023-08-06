6 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 6 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1815 النرويج والسويد تتحدان ضمن دولة واحدة، واستمر هذا الاتحاد حتى عام 1905.

النرويج والسويد تتحدان ضمن دولة واحدة، واستمر هذا الاتحاد حتى عام 1905. 1930 بريطانيا تعترف بالوكالة اليهودية الموسعة التي أقيمت في فلسطين عام 1922م.

بريطانيا تعترف بالوكالة اليهودية الموسعة التي أقيمت في فلسطين عام 1922م. 1945 الولايات المتحدة تلقي قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما اليابانية أدت إلى مقتل 80 ألف نسمة، وأتبعتها بعد 3 أيام بقنبلة أخرى على مدينة ناغاس اكي، أودت بحياة 60 -80 ألف نسمة.

الولايات المتحدة تلقي قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما اليابانية أدت إلى مقتل 80 ألف نسمة، وأتبعتها بعد 3 أيام بقنبلة أخرى على مدينة ناغاس اكي، أودت بحياة 60 -80 ألف نسمة. 1966 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يتولى مقاليد الحكم في إمارة أبو ظبي بعد انقلاب سلمي على أخيه الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان.

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يتولى مقاليد الحكم في إمارة أبو ظبي بعد انقلاب سلمي على أخيه الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان. 1977 رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مناحم بيجن يقرر فرض التشريع الإسرائيلي على الضفة الغربية.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مناحم بيجن يقرر فرض التشريع الإسرائيلي على الضفة الغربية. 1982 دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى غرب بيروت في حملته لاجتياح لبنان المسماة "سلامة الجليل".

دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى غرب بيروت في حملته لاجتياح لبنان المسماة "سلامة الجليل". 1990 الأمم المتحدة تفرض حصارا اقتصاديا على العراق نتيجة عزوه للكويت.

الأمم المتحدة تفرض حصارا اقتصاديا على العراق نتيجة عزوه للكويت. 1993 القسام يشتبك مع موقع لجيش الاحتلال قرب مغتصبة "قاناه"، حيث اعترف العدو بمقتل اثنين من جنوده واستشهاد القسامي عدنان مرعي من نابلس.

القسام يشتبك مع موقع لجيش الاحتلال قرب مغتصبة "قاناه"، حيث اعترف العدو بمقتل اثنين من جنوده واستشهاد القسامي عدنان مرعي من نابلس. 1998 حنان عشراوي تقدم استقالتها من الحكومة الفلسطينية.

حنان عشراوي تقدم استقالتها من الحكومة الفلسطينية. 2009 المؤتمر السادس لحركة فتح يصدر قرارًا بالإجماع يحمّل فيه (إسرائيل) مسؤولية اغتيال رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات، و(إسرائيل) ترفض القرار وتصفه بالسخيف.

المؤتمر السادس لحركة فتح يصدر قرارًا بالإجماع يحمّل فيه (إسرائيل) مسؤولية اغتيال رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات، و(إسرائيل) ترفض القرار وتصفه بالسخيف. 2012 مركبة الفضاء كيوريوسيتي روفر تهبط على سطح المريخ للبحث عن حياة.

مركبة الفضاء كيوريوسيتي روفر تهبط على سطح المريخ للبحث عن حياة. 2016 أكثر من 300 أسير من أسرى حركة حماس في سجون (نفحة وإيشل ورامون) يعلقون إضرابهم عن الطعام بعد الاستجابة لمعظم مطالبهم.

المصدر / فلسطين أون لاين