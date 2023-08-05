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استشهاد 37 طفلًا فلسطينيًّا منذ 2023

05 اغسطس 2023 . الساعة 14:38 بتوقيت القدس
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استشهاد 37 طفلا فلسطينيا منذ 2023

قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت منذ بداية العام الجاري 31 طفلًا في الضفة، و6 في قطاع غزة".

وأضاف أبو قطيش في تصريحات صحفية اليوم السبت،: "أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 160 طفلًا، بينهم 21 في الاعتقال الإداري.

وأكد تصاعد عمليات القتل والاعتقال ضد الأطفال الفلسطينيين بشكل غير مسبوق، مضيفًا أن المجتمع الدولي لا يوفر حماية للأطفال الفلسطينيين، ولا يحاسب الاحتلال على جرائمه.

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ولفتت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إلى الارتفاع الكبير في الهجمات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم مع تسجيل نحو 600 هجوم منذ بداية العام الجاري 2023.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنها سجَّلت 591 هجومًا على صلة بالمستوطنين في الأراضي المحتلة في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما.

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وقال المتحدث باسم "أوتشا"، ينس لايركه، للصحفيين في جنيف "هذا يمثل في المتوسط 99 حادثة كل شهر، وزيادة بنسبة 39% مقارنة بالمعدَّل الشهري للعام 2022 بأكمله، وهو 71 حادثة".

وقال: "إن ذلك يأتي بعد أن "سجَّل عام 2022 أعلى عدد من هذه الحوادث منذ أن بدأنا تسجيلها في عام 2006".

وقال لايركه إن "المستوطنين يستهدفون على نحو خاص البدو الفلسطينيين والمجتمعات الفلسطينية التي تعتاش على الرعي".

المصدر / عرب 48
#قطاع غزة #الاحتلال #أطفال فلسطين #الضفة الغربية

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