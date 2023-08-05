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الجماهير تُشيّع جثمان شهيد اعتداء المستوطنين في "برقة" قصي معطان

05 اغسطس 2023 . الساعة 13:24 بتوقيت القدس
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الجماهير تُشيع جثمان شهيد اعتداء المستوطنين في برقة قصي معطان

شيَّع الآلاف من جماهير شعبنا، اليوم السبت، جثمان الشهيد قصي جمال معطان (19 عامًا) إلى مثواه، في قرية برقة، شرق رام الله.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمَّع فلسطين الطبي، بموكب مهيب، وصولًا إلى منزل عائلة الشهيد في القرية، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع.

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وجاب المشيّعون شوارع القرية، حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، وردَّدوا الهتافات المندّدة والغاضبة من جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

ووصل المشيّعون إلى مسجد النور، وأدّوا على الجثمان صلاة الجنازة، ومن ثم تمَّ مواراته الثرى بمقبرة البلدة.

وارتقى الشهيد معطان يوم أمس، متأثرًا بإصابته برصاص مستوطنين هاجموا قرية برقة.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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