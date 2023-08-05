حجاب لاعبة مغربية يثير حملة فرنسية شعواء ضدها

انشغل سياسيّون ومحلّلون في فرنسا بتوجيه انتقادات لاذعة لمدافعة المنتخب المغربي نهيلة بنزينة، على اعتبار أنّها أول لاعبة كرة قدم محجّبة تشارك في كأس العالم، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه منتخب المغرب للسيّدات، لمواجهة المنتخب الفرنسي، في بطولة كأس العالم بعد إقصائه للمنتخب الألماني.

وكانت فرنسا تنتظر مواجهة المنتخب الألماني، في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للسيدات، المقامة في أستراليا ونيوزلندا، ليفجّر منتخب لبؤات الأطلس مفاجأة مدوّية في أول مشاركة له، محققاً إنجازاً تاريخياً غير مسبوق لكرة القدم النسائية العربية، وضارباً له موعداً مع المنتخب الفرنسي، يوم الثلاثاء المقبل، في ثمن نهائي البطولة.

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هذا الفوز، ترافق مع حملة شنَّها اليمين المتطرّف على مدافعة منتخب المغرب نهيلة بنزينة، البالغة من العمر 25 عاماً، كونها أوّل سيدّة محجبة تشارك في كأس العالم.

في المقابل قال رئيس "فيفا"، عبر حسابه على منصة إنستغرام، أنّ " نهيلة بنزينة أصبحت أول لاعبة ترتدي الحجاب في إحدى مباريات كأس العالم للسيدات، كرة القدم شاملة وأكثر تسامحًا وعالمية ومتنوعة"، وأرفق منشوره بوسم "لا تمييز".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كان قد قرَّرَ، في عام 2014 رفْعَ الحظر المفروض على ارتداء أو وضع السيدات للحجاب خلال المباريات بداعي “أسباب صحية وأمنية”، عقب احتجاج ناشطين حقوقيين ورياضيين، بل وحتى ممثلين حكوميين لبعض الدول.

المصدر / وكالات