وظيفة شاغرة في شركة زاجل للسياحة والسفر

إعلان توظيف صادر عن شركة زاجل للسياحة والسفر وبالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل تعلن فيه عن وظيفة (مدخل بيانات) للعمل ضمن مشروع وظيفتي الأولى الذي يأتي ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للشباب المنفذ في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة من قبل الصندوق الفلسطيني للتشغيل ووزارة العمل، بالشراكة مع وكالة التنمية البلجيكية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وفقاً لما يلي:

- المسمى الوظيفي : مدخل بيانات

- عن المشغل: تقديم خدمات السفر والسياحة

- الوصف الوظيفي: شركة مختصة بتقديم كل ما يتعلق بخدمات السياحة والسفر

مهام الوظيفة

1- ادخال البيانات ومعالجتها وترتيبها.

2- العمل على جمع المعلومات وفحصها والتأكد من صحتها.

3- ادخال مدخل البيانات للبينات والحسابات الخاصة بالعلماء من الوثائق والانتهاء من هذه العملية قبل الموعد المحدد سابقا.

4- اعداد وتوفير نسخ احتياطية كاملة خاصة بالبيانات.

مؤهلات وشروط الوظيفة

- يشترط أن يكون حاصل على شهادة سكرتارية، ادارة أعمال أو أي تخصص ذو علاقة.

- يشترط أن يكون من سكان مدينة غزة

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال الرابط التالي:

https://e.pef.ps/Jobs/Details/198

- للتسجيل للوظيفة من خلال انشاء حساب عبر موقع الصندوق الفلسطيني للتشغيل وتعبئة البيانات المطلوبة من السيرة الذاتية والمؤهل العلمي الخ ... وللتعرف على طريقة فتح حساب عبر الصندوق الفلسطيني للتشغيل من خلال الرابط التالي:

https://youtu.be/kDqTmdDayl0

- ينتهى التسجيل للوظائف بتاريخ 6/8/2023