بعد السعودية.. الكويت تدعو رعاياها في لبنان إلى التزام الحيطة والحذر

دعت السفارة الكويتية لدى بيروت، اليوم السبت، رعاياها في لبنان إلى "التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية".

وأهابت السفارة في بيان المواطنين الكويتيين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق، داعية إياهم إلى "التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".

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وجاءت دعوة الكويت بعد خطوة مشابهة للسعودية، أمس الجمعة، حيث دعت مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية "بسرعة".

وحذرت السعودية رعاياها من الاقتراب من مناطق النزاعات المسلحة (منطقة صيدا ومخيم عين الحلوة).

كما شددت على "أهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان"، متمنية "الأمن والسلامة للجميع".

المصدر / فلسطين أون لاين