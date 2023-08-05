هنية: الاعتداء على الصحفية "خاطر" وطالبات الخليل سلوك مرفوض وخروج عن قيم شعبنا

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، أن الاعتداء على الكاتبة الصحفية لمى خاطر، وطالبات الكتلة الإسلامية بجامعة الخليل يمثل سلوكًا مرفوضًا وخروجًا على قيم شعبنا وتعدّيًا على حرية الرأي والتعبير.

جاء ذلك خلال مهاتفة هنية للكاتبة الصحفية لمى خاطر، وزوجها الأسير المحرَّر حازم الفاخوري في ضوء الاعتداء الذي تعرّضا له في بيتهما أمس على يد عناصر محسوبة على أمن السلطة.

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واستنكر هنية هذا الاعتداء، معبّرًا عن تضامنه معهما وعائلتهما، مشيدًا بالدور الوطني الذي تقوم بها لمى خاطر في سياق عملها الإعلامي والصحفي وبإسناد تام من زوجها المشهود بوطنيته وصموده.

وحذَّر من تأثير هذه الانتهاكات على النسيج الاجتماعي، مشيرًا إلى ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الأحداث، والالتفات إلى تعزيز جبهتنا الداخلية في مواجهة الحكومة الفاشية للكيان الصهيوني.

المصدر / فلسطين أون لاين