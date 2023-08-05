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النيابة العامَّة تتحدث عن آخر التطورات المتعلّقة بشركة "إيليت"

05 اغسطس 2023 . الساعة 10:53 بتوقيت القدس
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مقر النيابة العامة الرئيس في غزة

صرَّحت النيابة العامة بغزة، حول آخر التطورات المتعلّقة بشركة "إيليت" والتي جرى اتهامها بالنصب والاحتيال.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة المستشار، أحمد السوسي خلال حديثه لبرنامج مع الناس عبر إذاعة الأقصى، إن تأخر ملف قضية شركة إيليت كانت لصالح المجني عليهم، وذلك بسبب حرص النيابة العامة على جمع الممتلكات الخاصة بالشركة وبيعها بالمزاد العلني.  

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وأكد أن النيابة العامَّة تسعى للحصول على القدر الأكبر من الأموال وممتلكات الشركة حتى يتم رد الجزء الأكبر للمواطنين.

وبشأن آخر، دعا أي مواطن يشعر أنه تعرَّض للظلم من النيابة العامة يحق له أن يقدّم تظلّمًا في نظام الباب المفتوح ورد المظالم في النيابة العامَّة.

وبملف التحقيقات بوفاة المواطن شادي أبو قوطة، قال إن النيابة أنهت تحقيقاتها في الواقعة وأحالت الملف إلى الجهات المختصة بعد أن ثبت اتهام أربعة أشخاص.

 

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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