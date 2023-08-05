هيئة المعابر تنشر إحصائية التنقل عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (30 يوليو - 4 أغسطس 2023).

وبيَّنت الهيئة أن إجمالي المغادرة عبر الحاجز خلال الأسبوع الماضي بلغت (13806) مغادرين، فيما بلغ عدد الوصول (12814) وافدًا.

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وأشارت إلى أن المغادرين توزَّعوا إلى (13673) مواطنًا، و(98) أجنبيًا، و(35) من فلسطينيي الداخل، وتوزَّع الوافدون بين (12640) مواطنًا، و(93) أجنبيًا، و(71) من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى (10) وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يُشار إلى أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو حاجز حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

المصدر / فلسطين أون لاين