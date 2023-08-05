مطلوب موظف إداري للعمل في شركة للحلول الأمنية بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة بهاء الغصين للحلول الأمنية بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها إلى موظف اداري للعمل بالشركة.
شروط التسجيل
1- أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال انجليزي .
2- أن يكون لديه خبرة في العمل لا تقل عن سنتين .
3- أن يجيد اللغة الانجليزية قراء وكتابة و ومحادثة .
4- أن يتحمل ضغط العمل .
طريقة التسجيل
- على من ينطبق عليه الشروط أن يرسل السيرة الذاتية إلى ايميل الشركة التالي:
- ينتهى التسجيل يوم الإثنين الموافق 2023/8/7
- لأي استفسار : +972 59-5730999
- العنوان: مدينة غزة - شارع اللبابيدي - مفترق فلسطين مع اللبابيدي