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مطلوب موظف إداري للعمل في شركة للحلول الأمنية بمدينة غزة

05 اغسطس 2023 . الساعة 10:24 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن شركة بهاء الغصين للحلول الأمنية بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها إلى موظف اداري للعمل بالشركة.

شروط التسجيل

1- أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال انجليزي .

2- أن يكون لديه خبرة في العمل لا تقل عن سنتين .

3- أن يجيد اللغة الانجليزية قراء وكتابة و ومحادثة . 

4- أن يتحمل ضغط العمل .

طريقة التسجيل

- على من ينطبق عليه الشروط أن يرسل السيرة الذاتية إلى ايميل الشركة التالي:

[email protected]

- ينتهى التسجيل يوم الإثنين الموافق 2023/8/7

- لأي استفسار : +972 59-5730999

- العنوان: مدينة غزة - شارع اللبابيدي - مفترق فلسطين مع اللبابيدي

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