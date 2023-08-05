فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خبير تغذية شهير: 4 أطعمة لزيادة البروتين والتخلص من الدهون

شهيد وإصابة حرجة برصاص أجهزة السلطة في جنين

أجهزة السلطة تقمع بالرصاص المواطنين بمحيط مستشفى ابن سينا في جنين

بدران: الاعتقالات السياسية خنجر مسموم بصدر الوحدة الوطنية

"حماس" تنعى الشهيد "معطان" وتدعو إلى النفير لردع المستوطنين وصد عدوانهم

كتلة الصحفي تستنكر سياسة النقابة الانتقائية بالتعامل مع الصحفيين

شهيد بهجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية برقة برام الله

4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

إصابة طفل فلسطيني بحادث دهس بسيارة مستوطن في الخليل

النائب "قرعاوي": طولكرم تودّع كل يوم الشهداء وشعبنا يتعرض لقتل ممنهج

بالفيديو شهيد وإصابة حرجة برصاص أجهزة السلطة في جنين

05 اغسطس 2023 . الساعة 00:11 بتوقيت القدس
...
فوارغ طلقات من مكان اغتيال الشاب كعكبان

أفادت مصادر محلية وشهود عيان، بأن مسلحين ملثمين يتبعون لأجهزة أمن السلطة أطلقوا النار صوب مركبة مدنية في منطقة حرش السعادة في جنين، مساء الجمعة، مما أدى إلى إصابة اثنين أحدهما بجراح خطيرة، قبل أن يعلن عن استشهاده أحدهم لاحقًا.

وأوضحت المصادر أن الشاب الذي أعلنت المصادر الطبية عن مقتله هو الشاب بهاء كعكبان، وجرى تشييع جثمانه من أمام مستسفى ابن سينا في جنين، بيد أن أجهزة أمن السلطة فرقت الجنازة بالرصاص وقنابل الغاز، واندلعت مواجهات مع المواطنين على إثر ذلك.

اقرأ أيضا: بالفيديو والصور| أجهزة السلطة تقمع بالرصاص المواطنين بمحيط مستشفى ابن سينا في جنين
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#شهيد #إصابة #جنين #اغتيال #أجهزة السلطة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة