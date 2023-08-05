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بالفيديو شهيد وإصابة برصاص أجهزة السلطة في جنين

05 اغسطس 2023 . الساعة 00:11 بتوقيت القدس
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فوارغ طلقات من مكان اغتيال الشاب كعكبان

أفادت مصادر محلية وشهود عيان، بأن مسلحين ملثمين يتبعون لأجهزة أمن السلطة أطلقوا النار صوب مركبة مدنية في منطقة حرش السعادة في جنين، مساء الجمعة، مما أدى إلى إصابة اثنين أحدهما بجراح خطيرة، أعلن عن استشهاده لاحقًا.

وأوضحت المصادر أن الشاب الذي أعلنت المصادر الطبية عن مقتله هو الشاب بهاء كعكبان، وجرى تشييع جثمانه من أمام مستسفى ابن سينا في جنين، بيد أن أجهزة أمن السلطة فرقت الجنازة بالرصاص وقنابل الغاز، واندلعت مواجهات مع المواطنين على إثر ذلك.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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