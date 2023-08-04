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بالفيديو والصور أجهزة السلطة تقمع بالرصاص المواطنين بمحيط مستشفى ابن سينا في جنين

04 اغسطس 2023 . الساعة 23:54 بتوقيت القدس
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إصابات إثر قمع أجهزة السلطة جنازة شاب قتل بإطلاق نار في جنين

اندلعت مواجهات مع أجهزة أمن السلطة أمام مستشفى ابن سينا في جنين، بعد تفريقها جنازة شاب قتل بالرصاص عند حرش السعادة.

وأفادت مصادر محلية بأن مسلحون ملثمون يتبعون لأجهزة أمن السلطة أطلقوا النار صوب مركبة مدنية في منطقة حرش السعادة في جنين، مما أدى إلى إصابة اثنين أحدهما بجراح خطيرة، أعلن عن وفاته لاحقًا.

وأظهرت مقاطع فيديو اندلاع مواجهات مع أجهزة أمن السلطة أمام مستشفى ابن سينا في جنين، بعد تفريقها جنازة الشاب الذي قتل بالرصاص عند حرش السعادة.

كما أظهرت المقاطع، عددا من الإصابات بنيران أجهزة السلطة الأمنية وقنابل الغاز خلال الجنازة، ترقد على أسرة العلاج في مستشفى ابن سينا.

وأفادت مصادر صحفية أن أجهزة السلطة حصلت على تنسيق أمني من الاحتلال لإرسال تعزيزات بينها آليات إلى محيط مستشفى ابن سينا في جنين لقمع المواطنين.

وأوضحت المصادر أنه تم إلقاء عبوة محلية الصنع والرصاص صوب مقر المقاطعة التابع للسلطة في جنين، بعد إطلاق قواتها النار وقنابل الغاز على مواطنين أمام مستشفى ابن سينا في جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جنين #إطلاق نار #أجهزة السلطة #حرش السعادة

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