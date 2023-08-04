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"حماس" تنعى الشهيد "معطان" وتدعو إلى النفير لردع المستوطنين وصد عدوانهم

04 اغسطس 2023 . الساعة 23:05 بتوقيت القدس
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الشهيد قصي معطان

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد قصي جمال معطان (19 عامًا)، الذي ارتقى بنيران عصابات المستوطنين مساء اليوم الجمعة، في قرية برقة شرق مدينة رام الله.

وأكدت على ضرورة النفير والعمل بكل الأشكال النضالية لردع المستوطنين وصد عدوانهم، وقطع كل الطرق الالتفافية التي يستخدمونها في العدوان على أهلنا وأرضنا ومقدساتنا.

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وقالت "حماس" في بيان صحفي: "نشد على يد المقاومين والثوار الذين يدافعون عن كرامة شعبنا في وجه عصابات الإجرام الصهيونية"، داعية كل من يحمل السلاح للانتصار لدماء الشهداء والأطفال الأبرياء من أبناء شعبنا.

كما أكدت الحركة على وحدة الصف الوطني، ودعت لتوجيه كل الجهود والإمكانات في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الفاشي حتى زواله عن أرضنا، وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #مستوطنون #الضفة الغربية #الشهيد قصي معطان

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