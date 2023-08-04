شهيد بهجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية برقة برام الله

استشهد شاب متأثرا بإصابته بجروح خطيرة في هجوم لعصابات المستوطنين، مساء اليوم الجمعة، على قرية برقة جنوب شرق مدينة رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة ان الشهيد هو قصي جمال معطان (١٩ عاماً) من قرية برقة، فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها نقلت مصابا بحالة خطيرة برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت قرية برقة لحماية مستوطنين هاجموا القرية، والذي ارتقى متأثرا بجراحه.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا مناطق في النواحي الغربية والشمالية الغربية من برقة، بحماية قوات الاحتلال، فهب أهالي القرية للدفاع عن أرضهم ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب بجروح خطيرة، إلى جانب اثنين آخرين أصيبا بالحجارة.

وذكرت المصادر، أن المستوطنين أحضروا خلال الاقتحام عدداً من المواشي في مؤشر على نيتهم الاستيلاء على أراضي في القرية لإقامة "مستوطنة رعوية"، مشيرة أن المستوطنين أحرقوا، خلال الهجوم، مركبتين للمواطنين.









المصدر / فلسطين أون لاين