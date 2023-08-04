بدران: الاعتقالات السياسية خنجر مسموم بصدر الوحدة الوطنية

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ومسؤول العلاقات الوطنية القيادي حسام بدران، إن الاعتقالات السياسية في الضفة خنجر مسموم في صدر الوحدة الوطنية.

وشدد بدران على رفض وإدانة اعتداءات أجهزة السلطة على رموز شعبنا الفلسطيني، معتبرا أنها محاولة لحرف بوصلة شعبنا.

وأكد على أن الإجراءات الأمنية لن تتمكن من إضعاف مقاومة شعبنا المحتل، والحاضنة الشعبية ملتفة حول خيار المقاومة وتحتضن المقاومين وتحميهم.

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وأضاف أن المقاومة بالضفة متصاعدة وتتسع جغرافيا يومًا بعد يوم، وبندقيتنا موجهة فقط نحو الاحتلال وسنصعد مقاومة المحتل.

وأشار إلى وجود إجماع شعبي وفصائلي وعشائري برفض وتجريم الاعتقال السياسي، موضحا أنه تم إجراء العديد من الاتصالات لوقف الانتهاكات وخاصة ما حدث في جامعة الخليل.

وكان مسلحون من مخابرات السلطة بالخليل قد اقتحموا مساء اليوم الجمعة، منزل الأسير المحرر حازم الفاخوري وزوجته الكاتبة لمى خاطر بسبب موقفهم الرافض للاعتداء على طلبة جامعة الخليل أمس الخميس.

ووصفت الكاتبة لمى خاطر الحادثة بالاعتداء الهمجي، مشيرةً إلى أن زوجها رفض طلب ضابط المخابرات بالتوقف عن إصدار بيانات ومواقف تدين الاعتداء على طالبات كتلة جامعة الخليل.

وشهد أمس اعتداءات من قبل عناصر الشبيبة وأجهزة السلطة على طالبات جامعة الخليل وصحفيين، خلال وقفة رافضة للاعتداء على الطالبات والاعتقال السياسي.

المصدر / فلسطين أون لاين