4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

يواصل 4 أسرى فلسطينيين في زنازين سجن "نفحة"، إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم السادس على التوالي، رفضا لاعتقالهم الإداري، وهم: سيف قاسم حمدان، وأسامة ماهر خليل، وقصي جمال خضر، وصالح رأفت ربايعة.

وقال نادي الأسير، في بيان، اليوم الجمعة، إن إدارة سجون الاحتلال في سجن "نفحة" نقلت الأسرى إلى الزنازين عقب إعلانهم للإضراب في 30 تموز/ يوليو المنصرم.

وأضاف أن الأسير حمدان (29 عاما) من بلدة "برقة" شمال غرب نابلس، معتقل منذ 10 نيسان/أبريل 2022، أما ربايعة (22 عاما)، من بلدة "ميثلون" جنوبي جنين، معتقل منذ شباط/فبراير الماضي، وهذا هو الاعتقال الأول الذي يتعرض له.

اقرأ أيضا: "أبو كويك" يدعو لمناصرة الأسرى في خطواتهم الاحتجاجية ضدّ الاعتقال الإداري

وبين أن الأسير خضر (25 عاما)، من مخيم "الأمعري" جنوبي رام الله، معتقل منذ 14 كانون أول/ديسمبر 2022، وأمضى سابقا 14 شهرا في سجون الاحتلال، وبعد الإفراج عنه بفترة وجيزة أعيد اعتقاله مجددا، أما الأسير خليل (23 عاما) من مخيم الفارعة جنوبي طوباس، معتقل منذ 17 أيار/مايو 2022.

وأكد نادي الأسير، أن الأسرى الإداريين يواصلون محاولاتهم المستمرة لمواجهة جريمة الاعتقال الإداري، وما يزال الإضراب عن الطعام، كخيار نضالي، المسار الأبرز لمواجهة هذه الجريمة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل التصعيد من عمليات الاعتقال الإداري، حيث يبلغ عدد الأسرى الإداريين حاليا 1200 أسير، وهذه النسبة الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى عام 2000.

المصدر / فلسطين أون لاين