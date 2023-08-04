إصابة طفل فلسطيني بحادث دهس بسيارة مستوطن في الخليل

أصيب طفل فلسطيني يبلغ من العمر خمس سنوات بجروح طفيفة، اليوم الجمعة، في حادث دهس بسيارة مستوطن يهودي في حي "تل ارميدة" وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن الطفل جود عبد الفاخوري، كان يسير في الشارع عندما صدمته سيارة يقودها مستوطن يهودي، لاذ بالفرار بعدها.

وأفادت مصادر محلية أن الطفل تم نقله إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمستقرة.

وطالبت مصادر محلية بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، التي تستهدف الفلسطينيين.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين