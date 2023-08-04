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حماس تحمّل رئاسة السلطة مسؤولية اعتداء مخابراتها على عائلة "خاطر"

04 اغسطس 2023 . الساعة 20:19 بتوقيت القدس
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اعتداءات أجهزة السلطة على الشيخ خضر عدنان (أرشيفية)

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن الاعتداء الآثم الذي تعرَّض له الأسير المحرر م. حازم الفاخوري في منزله بالخليل مساء اليوم الجمعة، أمام عائلته وزوجته الكاتبة لمى خاطر، وكسر يده وتحطيم مركبته، على أيدي قوة من أجهزة أمن السلطة، انتهاك فاضح، وإمعان في الخروج عن قِيم وأخلاق شعبنا، تتحمَّل مسؤوليته رئاسة السلطة.

ودانت الحركة في تصريح صحفي اليوم الجمعة تلقى موقع "" نسخة عنه، هذا "الفعل الإجرامي الذي يأتي عقب الاعتداء الهمجي على طلاب وطالبات جامعة الخليل وتصاعد الاعتقالات السياسية وانتهاك الحرمات وتوريع الآمنين"، مؤكدة رفضها لهذا "النهج الكارثي الذي يزرع الفتنة ويهدّد السلم الأهلي"، وداعية لوقفه.

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وطالبت "حماس" مكوّنات شعبنا الفصائلية والحقوقية والأهلية كافة، بالوقوف صفًّا واحدًا في وجه هذه الفئة المتنفذة في السلطة، والتي ترى نفسها فوق القانون، وأن تضع لها حدًّا ليتمكن شعبنا من التفرغ لمقاومة الاحتلال ومواجهة سياساته الإرهابية، ومخطَّطاته التهويدية.

وكان مسلَّحون من مخابرات السلطة بالخليل قد اقتحموا مساء اليوم الجمعة، منزل الأسير المحرر حازم الفاخوري وزوجته الكاتبة لمى خاطر بسبب موقفهم الرافض للاعتداء على طلبة جامعة الخليل أمس الخميس.

واعتدى عناصر جهاز المخابرات بقيادة ضابط المخابرات شكري الفاخوري أمام زوجته وبناته بعدما كسروا باب البيت وحطَّموا كل شيء يجدونه في طريقهم بالعصي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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