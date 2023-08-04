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موعد إعلان انتقال ديمبلي من برشلونة لباريس سان جيرمان

04 اغسطس 2023 . الساعة 20:11 بتوقيت القدس
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موعد إعلان انتقال ديمبلي من برشلونة لباريس سان جيرمان

يستعد الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة الاسباني، للخضوع للفحوص الطبية في ساعة لاحقة من اليوم الجمعة، تمهيدًا للإعلان عن انضمامه بصورة رسمية إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وحسب خبير الانتقالات الشهير "فابريتسيو رومانو"؛ فإن ديمبيلي موجود في باريس منذ يوم أمس الخميس، بانتظار خضوعه للفحوصات الطبية اليوم الجمعة، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة.

ومن المنتظر أن يوقع ديمبيلي على عقد يمتد لخمسة مواسم كاملة مع باريس سان جيرمان، ينتهي في يونيو/ حزيران من عام 2028.

وتشكل هذه الأنباء صدمة لمشجعي برشلونة الإسباني، الذين تفاجؤوا بقرب رحيل نجمهم الفرنسي ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة.

وسبق لرومانو القول إن "الشرط الجزائي الخاص" في تعاقد ديمبيلي (26 عامًا) مع برشلونة تم تفعيله بالفعل، يوم الإثنين الماضي، مقابل 50 مليون يورو.

وكان تعاقد برشلونة مع ديمبيلي يتضمن شرطًا جزائيًا خاصًا يسمح للدولي الفرنسي بالرحيل عن النادي، مقابل 50 مليون يورو فقط، بشرط إخبار النادي بقرار الرحيل قبل الأول من أغسطس/ آب، وذلك حسبما أفادت به مصادر صحفية.

وانضم ديمبيلي إلى برشلونة صيف 2017، قادًما من بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل أكثر من 105 ملايين يورو، وخلال 185 مباراة خاضها بصحبة الفريق الكتالوني، تمكن نجم منتخب فرنسا من تسجيل 40 هدفًا وتقديم 43 تمريرة حاسمة، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

المصدر / فلسطين اونلاين
#برشلونة #ديمبلي #باريس سان جيرمان

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