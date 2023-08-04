رسالة من ساديو ماني لرونالدو بعد هدفه في شباك الزمالك

هنأ السنغالي ساديو ماني مهاجم النصر السعودي، زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تسجيل الأخير هدفاً حاسماً لصالح فريقه في مرمى الزمالك ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.



وكتب ماني عبر حسابه الرسمي في إنستغرام: "كريستيانو مبارك على تسجيلك هدفاً رائعاً أيها الرجل المميز، تأهلنا إلى الدور القادم، شكراً مشجعي النصر كان دعمكم مذهلاً".



وتأهل النصر إلى الدور الثاني من البطولة العربية، محتلاً وصافة المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، خلف المتصدر الشباب (7) نقاط، مستفيداً من تعادله مع الزمالك الذي ودع المنافسات باحتلاله المركز الثالث برصيد 4 نقاط.



وكان الزمالك قريباً من التأهل على حساب النصر، بعد تقدمه في النتيجة عبر أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة (53)، لكن كريستيانو رونالدو تمكن من تسجيل هدف قاتل في مرمى الفريق المصري عند الدقيقة (87) لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



وظهر نجم ليفربول السابق لأول مرة مع ناديه السعودي الجديد، بعد الانضمام إلى صفوف النصر مقابل 34 مليون جنيه إسترليني قادماً من بايرن ميونخ الألماني.



جدير بالذكر أن الأندية السعودية نجحت في إبرام تعاقدات قوية خلال هذا الصيف، في إطار المساعي الجادة لإحداث نقلة نوعية في مستوى كرة القدم المحلية، حيث بدأت هذه الصفقات بقدوم كريستيانو رونالدو، قبل وصول نجوم آخرين أمثال ساديو ماني وكريم بنزيما ونغولو كانتي وغيرهم.

المصدر / فلسطين اونلاين