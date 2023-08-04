النائب "قرعاوي": طولكرم تودّع كل يوم الشهداء وشعبنا يتعرض لقتل ممنهج

قال النائب فتحي قرعاوي إن طولكرم تودع كل يوم الشهداء، وأصبحت أشبه ما تكون بمدينة مستباحة.

وطالب قرعاوي كل الجهات المعنية ومؤسسات حقوق الإنسان أن تقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لحملة مبرمجة من الاضطهاد والقتل من قبل الاحتلال، وأخرها شهيد طولكرم.

وأشاد بالجماهير الغفيرة التي خرجت في تشييع جثمان الشهيد محمود أبو سعن، مضيفًا أن "جماهير طولكرم تخرج عن بكرة أبيها لتشييع جثمانه، ونسأل الله أن يرحمه، ويرفع عن شعبنا هذا البلاء".

وشيعت جماهير طولكرم ظهر اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الشاب محمود حسام أبو سعن الذي ارتقى فجر اليوم إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم طولكرم.

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وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، حيث جاب شوارع المدينة قبل نقله إلى منزل عائلته في مخيم نور شمس لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

وأديت صلاة الجنازة على جثمان الشهيد في مسجد الروضة بطولكرم، قبل مواراته الثرى في المقبرة الغربية بالمدينة.

ولف جثمان الشهيد براية حركة المقاومة الإسلامية حماس، بينما ردد المشيعون هتافات تطالب المقاومة بالثأر وضرب الاحتلال في الضفة الغربية.

وزفت حركة "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط وأحرار أمتنا العربية والإسلامية شهيدها المجاهد الشاب محمود أبو سعن (18 عامًا)، وتقدمت بالتعازي من عائلة الشهيد التي قضى الاحتلال على فرحتها بنجاح نجلها الشهيد محمود في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

ووجهت الحركة التحية لأهلنا الصامدين، والمقاومين الأبطال الذين استبسلوا في الدفاع عن المخيم وصد العدوان، وجدّدوا التأكيد بأن عمليات القتل والإعدام والاغتيال المتصاعدة ومخططات تدنيس المسجد الأقصى لن تجلب للعدو أمنًا، مؤكدة أن ثورة شعبنا مستمرة حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين