أغويرو يقدم نصيحة مهمة لمانشستر سيتي

حذر اللاعب الأرجنتيني المعتزل سيرخيو أغويرو، فريقه السابق مانشستر سيتي، من قرار بيع المدافع الإنجليزي كايل ووكر القريب من الرحيل صوب بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة.



وقال أغويرو في تصريحات خاصة لموقع "Stake": "كايل ووكر لاعب مهم للغاية في مانشستر سيتي؛ لكن ييدو أن بيب غوارديولا يملك صفات تجعله يفضل تغيير لاعبيه والبحث عن تجربة لاعبين جدد في صفوف الأندية التي يدربها".



وتابع: "بيب غوارديولا مدرب صريح، وقد يخبرك علانية أن هذا الوقت هو الأمثل للرحيل، لأنه باختصار لن يعتمد عليك في الموسم المقبل"، في إشارة إلى مغادرة نجوم كثر أمثال الألماني إيلكاي غوندوغان والجزائري رياض محرز.



وأكمل: "ربما بمقدور مانشستر سيتي تعويض كايل ووكر، لكن القرار يبقى في النهاية للاعب سواء بالبقاء أو الرحيل، على صعيدي الشخصي أرى أن مانشستر سيتي سيكون في حاجة ووكر الموسم المقبل سواء كلاعب أساسي أو بديل".



واختتم أغويرو تصريحاته بالقول: "ووكر لاعب يمنحك تغطية دفاعية مثالية والكثير من المساندة الهجومية، بمقدوره تقديم المزيد من الفائدة لمانشستر سيتي الموسم المقبل، أتمنى عدم رحيله لأن الفريق سيحتاجه الموسم المقبل".



يُذكر أن ووكر انضم إلى مانشستر سيتي صيف 2017، قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وخلال 229 مباراة خاضها بقميص "السيتيزنز"، تمكن من تسجيل 4 أهداف، ويمتد تعاقده مع بطل الثلاثية حتى 30 يونيو 2024، وتُقدّر القيمة السوقية للاعب بـ13 مليون يورو، وفقًا لبيانات "ترانسفير ماركت".



وتُوج المدافع الإنجليزي مع مانشستر سيتي بـ14 لقبًا جماعيًا؛ بواقع 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، و4 ألقاب في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومثلهما في درع الاتحاد الإنجليزي "الدرع الخيرية سابقًا"، ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

المصدر / فلسطين اونلاين