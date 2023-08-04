صفقة دفاعية جديدة لتشيلسي من الدوري الفرنسي

أعلن نادي تشلسي الإنكليزي الجمعة، تعاقده مع المدافع الدولي الفرنسي أكسل ديزازي من موناكو بعقد يمتدّ لست سنوات.

وخاض قلب الدفاع الذي شارك في 130 مباراة في الدوري الفرنسي، أربع مباريات دولية مع منتخب فرنسا وكان ضمن تشكيلة "الديوك" في مونديال قطر 2022.

وقال اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً "أنا سعيد جدًا لتواجدي هنا، في هذا النادي الكبير. أنا فخور حقاً بأن أكون جزءاً من هذه العائلة العظيمة، وآمل أن أحقق أشياء كبيرة جداً هنا، والفوز بالألقاب".

وأضاف "سأفعل كل ما في وسعي لتحقيق تلك الأهداف. أنا طموح للغاية. لا أطيق الانتظار حتى أشعر بطاقة الجماهير".

من جهتهما، قال المديران الرياضيان المشتركان للنادي لورنس ستيوارت وبول ونستانلي إن أكسل "أظهر جودته على مدار مواسم عدة في فرنسا، وقد أدى ذلك بجدارة إلى الاعتراف به على الساحة الدولية".

وأضافا "إنه مستعد لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرته، ونحن سعداء لأن ذلك سيكون مع تشلسي".

ويقود المدرب الأرجنتيني للنادي الإنكليزي ماوريسيو بوكيتينو حملة إصلاحية في الفريق، بعدما لعب أسوأ مواسمه في الدوري الممتاز منذ نحو 30 عاماً. ويفتتح الـ"بلوز" مشواره في الموسم الجديد مستضيفاً ليفربول في 13 آب/أغسطس.

المصدر / فلسطين اونلاين