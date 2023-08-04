حصاد الأسبوع: شهيدان وإصابة 12 مستوطنًا بـ 135 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 12 مستوطنًا، بينما استشهد فلسطينيان اثنان.

وخلال الفترة ما بين 28-07-2023 حتى 03-08-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 135 عملاً مقاوماً، بينها 15 عملية إطلاق نار.

وأحصى المركز 2 عملية طعن أو محاولة طعن، و1 محاولة دهس، وإسقاط طائرتي استطلاع، فيما أحرق الشبان الثائر 2 منشآت وآليات وأماكن عسكرية، وحطموا 3 مركبات ومعدات عسكرية.

ووثق إلقاء 3 عبوات ناسفة، و3 زجاجات حارقة، فيما تصدى الشبان لـ21 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة.

وخرجت تظاهرة واحدة، واندلعت 47 مواجهة في نقاط متفرقة، ونفذ الشبان 35 عملية إلقاء حجارة.

وارتقى الأربعاء الماضي، الشهيد الطفل محمد فريد شوقي الزعارير (15 عامًا)، بنيران قوات الاحتلال قرب بلدة السموع جنوب مدينة الخليل.

وقبله بيوم الأول من أغسطس الجاري، ارتقى الشهيد المجاهد: مهند محمد سليمان المزارعة (20 عامًا)، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار بطولية في مجمع "معاليه أدوميم" الاستيطاني شرق القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين