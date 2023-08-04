مخابرات السلطة تعتدي على عائلة الكاتبة لمى خاطر

هاجم أفراد من مخابرات السلطة في الخليل منزل الصحفية لمى خاطر⁩ واعتدوا على عائلتها، مما أدى إلى إصابة زوجها الأسير المحرر حازم الفاخوري بكسر في ذراعه وتحطيم مركبته.

وقالت الصحفية لمى خاطر: "عناصر محسوبة على جهاز المخابرات تهاجم زوجي وتصيبه بجراح وتعتدي على ومركبتنا ومنزلنا؛ بسبب مشادة بين زوجي وأحد ضباط المخابرات تتعلق بالاعتداءات على الطالبات والصحفيين بجامعة الخليل".

وكتبت نجلة الكاتبة خاطر على حسابها بموقع فيسبوك: "قبل قليل، أبناء ضابط المخابرات شكري الفاخوري يعتدون على والدي ووالدتي في المنزل بعد أن حدث نقاش بين شكري ووالدي في مجلس العائلة حول إصدار بيان عن الأحداث الأخيرة التي حصلت وإصدار موقف يساند ابن العمومة ضرار الفاخوري المعتصم داخل جامعة الخليل، شكري مش عارف يكون زلمة وأجبن وأذل من أنه يجي ويحكي، بقوم ببعت بلطيجته".





المصدر / فلسطين أون لاين