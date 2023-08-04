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بالصور 50 ألف مصلّ أدوا الجمعة في المسجد الأقصى

04 اغسطس 2023 . الساعة 14:27 بتوقيت القدس
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أدى عشرات آلاف المصلين صلاة اليوم الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في مدينة القدس.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وانتشرت قوات الاحتلال في محيط شوارع القدس والمسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وخلال خطبة الجمعة، دعا خطيب الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة للتصدي لحملات حرق القرآن الكريم والتطاول عليه وعلى أمتنا الإسلامية.

كما دعا للتصدي للظلم بحق المسجد الأقصى، والمسؤولين للوقوف على مسؤولياتهم وتقوى الله في الحكم بين الناس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس

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