حبيب يحذر: قوى "عميلة" تحاول إشغال الساحات الفلسطينية بالاقتتال

حذر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب من قوى "عميلة" تحاول إشغال الساحة الفلسطينية بمزيد من الاقتتال، مؤكدا أن الساحات الفلسطينية تدفع ثمن مواقفها لعدم الاعتراف بالعدو.

وقال حبيب خلال خطبة الجمعة في المسجد العمري الكبير بمدينة غزة: "هناك قوى عميلة تحاول إشغال الساحة الفلسطينية بمزيد من الاقتتال وعين الحلوة مثال لذلك".

وأضاف "الساحات الفلسطينية تدفع ثمن مواقفها لعدم الاعتراف بالعدو وتمسكها بسلاح المقاومة".

وشدد على أن المقاومة هي خيار شعبنا الفلسطيني بعدما سقطت كل الخيارات، وماضون في المقاومة مهما بلغت التضحيات.

وأكد حبيب أن غزة الحرة تكافئ رجال المقاومة والسلطة تعتقل المجاهدين وتضعهم في الزنازين والمعتقلات وتتخذ ضدهم كل الإجراءات التعسفية.

واتهم السلطة بالاعتداء على المقاومين في الضفة، وقال إن "اعتداءات السلطة ضد المقاومين بالضفة تتزامن مع ما تخطط له حكومة التطرف الصهيونية بهضم الحق وقضم الأرض".

وأشار إلى أن المقاومة منعت تمدد الاستيطان وواجهت المستوطنين، والسلطة وفرت الأمن والأمان للمستوطنين، ما دفعهم إلى التغول والتمدد أكثر ضد شعبنا وممتلكاته.

المصدر / فلسطين أون لاين