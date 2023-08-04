تشييع جثمان الشهيد حسام أبو سعن في طولكرم

شيعت جماهير غفيرة في طولكرم، جثمان الشهيد محمود أبو سعن (18 عاما)، الذي ارتقى فجر اليوم الجمعة، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال، خلال المواجهات التي اندلعت في المدينة ومخيمها.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد "ثابت ثابت"، محمولا على الأكتاف، وجاب المشيعون شوارع طولكرم، مرددين التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة، المنددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وتوجه الموكب إلى منزل عائلة الشهيد في الحي الغربي في المدينة، حيث ألقيت نظرة الوداع عليه، ومن ثم نقل إلى مسجد الروضة لتأدية الصلاة على جثمانه الطاهر، ومن ثم مواراته الثرى في مقبرة طولكرم الغربية.

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ونعت فصائل العمل الوطني وفعاليات ومؤسسات محافظة طولكرم الشهيد أبو سعن، وأعلنت الحداد الشامل تنديدا باغتياله بدم بارد.

والشهيد أبو سعن، أنهى الثانوية العامة هذا العام بنجاح، وحصل على معدل 70 بالمائة، وهو من مخيم "نور شمس" شرقي طولكرم.

المصدر / فلسطين أون لاين