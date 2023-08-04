تجمع النقابات المهنية يستنكر اعتداء أجهزة السلطة على الصحفيين بالخليل

أدان تجمع النقابات المهنية، اعتداء أجهزة السلطة أمس الخميس على الصحفيين في مدينة الخليل، داعياً للتصدي لهذه الجرائم بحق الإعلاميين الفلسطينيين والتصدي للتغول على حرية الصحافة.

وقال تجمع النقابات في بيان اليوم الجمعة: "تواصل الأجهزة الامنية في الضفة اعتداءاتها بحق الصحفيين آخرها قيام عناصر من الأجهزة الأمنية بالاعتداء الخميس الثالث من آب/ أغسطس على الصحفيين نضال النتشة وعبد المحسن شلالدة، حيث قامت الأجهزة الامنية بالاعتداء بالضرب المبرح عليهم وتحطيم معداتهم وذلك خلال تغطيتهم لوقفة احتجاجية أمام جامعة الخليل" .

اقرأ أيضا: بالفيديو والصور عناصر الشبيبة بجامعة الخليل يعتدون على طالبات الكتلة الإسلامية والصحفيين

وعبر التجمع عن إدانته الشديدة لهذا الاعتداء على الصحفيين بالخليل، وما سبقه من ملاحقات واعتداءات على الصحفيين.

ودعا للتضامن مع الصحفيين المعتدى عليهم من خلال تسليط الضوء على قضيتهم وإثارتها عبر وسائل الإعلام ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد تجمع النقابات على أن اعتداء الأجهزة الأمنية على الصحفيين في الخليل يمثل جريمة خطيرة تستهدف الحريات والحق في الرأي والتعبير ومحاربة حرية الصحافة في الضفة الغربية خلافاً لمواد القانون الفلسطيني والقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية .

وطالب بالتصدي لهذه الجرائم بحق الإعلاميين، كما دعا الأطر والمؤسسات الإعلامية بضرورة التحرك الفوري والعاجل والتصدي لهذا التغول على حرية الصحافة ووقف مسلسل قمع الصحفيين، وعدم السماح بدفع فرسان الإعلام الفلسطيني فاتورة عجز وضعف نقابة الصحفيين.

المصدر / فلسطين أون لاين