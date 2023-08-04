فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: شعبنا ماضٍ في ثورته حتى إنهاء الاحتلال

غضب شعبي لإزالة أمن السلطة سواتر تعيق اقتحامات الاحتلال لمخيم بلاطة

اللبنانيون يحيون اليوم الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت

إحصائية التنقل عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

"معرض برلين".. آلة زمن تسافر بزائرها إلى ماضٍ بعيد

هل يقع انقلاب عسكري في (إسرائيل) ؟

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس شرق طولكرم

إدارة جامعة الخليل تضيّق على الطلبة المعتصمين داخل أسوارها

مسؤول طبي: تعرضنا لإطلاق نار أثناء عملنا في "عين الحلوة"

"معاليه أدوميم".. خطر استراتيجي يهدد المقدسيين بالهجرة القسرية

نعت الشهيد أبو سعن

حماس: شعبنا ماضٍ في ثورته حتى إنهاء الاحتلال

04 اغسطس 2023 . الساعة 10:40 بتوقيت القدس
...

 نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد محمود أبو سعن (18 عامًا)، الذي ارتقى بنيران جندي صهيوني في عملية إعدام من مسافة صفر خلال اقتحام مخيم نور شمس شرق طولكرم فجر اليوم الجمعة.

اقرأ أيضا: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس شرق طولكرم

وقدمت الحركة في بيان النعي، تعازيها لعائلة الشهيد محمود؛ التي قضى الاحتلال على فرحتها بنجاح نجلها في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

ووجهت التحية للأهل الصامدين، والمقاومين الأبطال الذين استبسلوا في الدفاع عن المخيم وصد العدوان، وجدّدوا التأكيد بأن عمليات القتل والإعدام والاغتيال المتصاعدة ومخططات تدنيس المسجد الأقصى لن تجلب للعدو أمنًا.

وشددت حماس على أن ثورة شعبنا مستمرة حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #مخيم طولكرم #الشهيد محمود أبو سعن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة