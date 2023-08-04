حماس: شعبنا ماضٍ في ثورته حتى إنهاء الاحتلال

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد محمود أبو سعن (18 عامًا)، الذي ارتقى بنيران جندي صهيوني في عملية إعدام من مسافة صفر خلال اقتحام مخيم نور شمس شرق طولكرم فجر اليوم الجمعة.

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وقدمت الحركة في بيان النعي، تعازيها لعائلة الشهيد محمود؛ التي قضى الاحتلال على فرحتها بنجاح نجلها في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

ووجهت التحية للأهل الصامدين، والمقاومين الأبطال الذين استبسلوا في الدفاع عن المخيم وصد العدوان، وجدّدوا التأكيد بأن عمليات القتل والإعدام والاغتيال المتصاعدة ومخططات تدنيس المسجد الأقصى لن تجلب للعدو أمنًا.

وشددت حماس على أن ثورة شعبنا مستمرة حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين