النيجر.. المجلس العسكري يلغي اتفاقيات تعاون مع فرنسا

قال المجلس العسكري في النيجر اليوم الجمعة، إنه ألغى عددا من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في انقلاب عسكري الأسبوع الماضي.

وأفاد أحد أعضاء المجلس العسكري بأنه في مواجهة موقف فرنسا وردّ فعلها تجاه الوضع في النيجر "قرر المجلس الوطني لحماية الوطن إبطال اتفاقيات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع".

وتعهد المجلس العسكري في بيان بالرد "فورا" على "أي عدوان" خارجي.

كذلك أنهى المجلس مهمات سفراء بلادهم لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو.

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و نظم أنصار المجلس العسكري في النيجر احتجاجات في العاصمة نيامي يوم الخميس اعتراضا على العقوبات الأجنبية بينما نددت فرنسا بتعليق السلطات الجديدة بث محطتي راديو وتلفزيون فرنسيتين بارزتين في البلاد.

وكانت النيجر أوقفت الخميس بث محطتين فرنسيتين إخباريتين رسميتين وهما فرنسا 24 وراديو فرنسا الدولي، مما دفع وزارة الخارجية الفرنسية للتنديد بالخطوة.

في وقت سابق من يوم الخميس، خرج مئات من أنصار المجلس العسكري في النيجر للمشاركة في مسيرة بالعاصمة نيامي للاحتجاج على الضغوط الأجنبية على قادة الانقلاب.

إضافة إلى فرض عقوبات، قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إنها قد تفوض باللجوء للقوة في حالة عدم إعادة بازوم للسلطة بحلول يوم الأحد.

فيما تشعر دول الغرب بالقلق من احتمال أن تتوجه النيجر، مثل بعض جيرانها، إلى روسيا كحليف بديل ومن أن الاضطرابات قد تسمح لجماعات متطرفة متشددة بالتوسع.

المصدر / وكالات