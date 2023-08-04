فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اعتقال جنديين بالبحرية الأمريكية لاتهامها بنقل أسرار عسكرية إلى الصين

هنية يعلن عن موعد وقيمة المنحة المالية لأندية غزة

بدران: اعتقال الأسرى المحررين والاعتداء على الطلاب جرائم وطنية يجب وقفها

ترامب يدفع ببراءته من تهم التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020

منظمة: نزوح 20 ألفا بسبب اشتباكات بمخيم عين الحلوة جنوب لبنان

الطلبة المعتصمون بجامعة الخليل يؤكدون استمرار اعتصامهم حتى نيل حقوقهم

"سرايا القدس" تكشف عن توجيه ضربة أمنية لجهاز "الشاباك"

جبهة العمل الطلابي التقدمية تدين الاعتداء على طلبة جامعة الخليل

أجهزة أمن السلطة تعتقل الأسير المحرر أمجد السايح من نابلس

"رابطة شباب السلايمة" تقرر منع "أشباه الرجال" من الدخول للخليل

هنية يعلن عن موعد وقيمة المنحة المالية لأندية غزة

04 اغسطس 2023 . الساعة 01:54 بتوقيت القدس
...
هنية يعلن عن موعد وقيمة المنحة المالية لأندية غزة
غزة/ مؤمن الكحلوت:

كشف عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة النقاب، عن موعد توزيع المنحة المالية على أندية كرة القدم في قطاع غزة.

وقال هنية، أنه تم توفير مبلغ 220 ألف دولار، وسيتم توزيع الشيكات على الأندية يوم الخامس عشر من أغسطس الجاري، حيث ستحصل أندية الدرجة الممتازة على مبلغ 10 ألاف دولار، وأندية الدرجة الأولى على مبلغ 6 ألاف دولار، وألفي دولار لأندية الدرجة الثانية.

اقرأ أيضا: جدول مباريات دور الثمانية من كأس غزة

وأضاف هنية، أنه سيستكمل باقي المبلغ في شهر أكتوبر القادم، بتسليم مبلغ ألفي دولار لأندية الدرجة الممتازة، وألف دولار لأندية الدرجة الأولى.

وأكد هنية، أنه سيعمل على توفير دعم لأندية باقي الاتحاد الجماعية، لكي تتمكن من الاستمرار في أنشطتها.

#قطاع غزة #أندية غزة #الدرجة الممتازة #المجلس الأعلى للشباب والرياضة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة