هنية يعلن عن موعد وقيمة المنحة المالية لأندية غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

كشف عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة النقاب، عن موعد توزيع المنحة المالية على أندية كرة القدم في قطاع غزة.

وقال هنية، أنه تم توفير مبلغ 220 ألف دولار، وسيتم توزيع الشيكات على الأندية يوم الخامس عشر من أغسطس الجاري، حيث ستحصل أندية الدرجة الممتازة على مبلغ 10 ألاف دولار، وأندية الدرجة الأولى على مبلغ 6 ألاف دولار، وألفي دولار لأندية الدرجة الثانية.

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وأضاف هنية، أنه سيستكمل باقي المبلغ في شهر أكتوبر القادم، بتسليم مبلغ ألفي دولار لأندية الدرجة الممتازة، وألف دولار لأندية الدرجة الأولى.

وأكد هنية، أنه سيعمل على توفير دعم لأندية باقي الاتحاد الجماعية، لكي تتمكن من الاستمرار في أنشطتها.