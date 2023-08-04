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ترامب يدفع ببراءته من تهم التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020

04 اغسطس 2023 . الساعة 01:19 بتوقيت القدس
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ترامب يدفع ببراءته من تهم التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020

اتفق الادعاء وفريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على أن الجلسة القادمة في قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، ستكون يوم 28 أغسطس.

ودفع دونالد ترامب الخميس ببراءته من التآمر على المؤسسات الأميركية، بعد يومين من اتهامه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

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ومثل الملياردير الجمهوري أمام محكمة فدرالية تقع على مقربة من مبنى الكابيتول الذي اقتحمه أنصار له في 6 يناير 2021.

وترامب متهم بالتخطيط مع ستة آخرين لم تذكر اسماؤهم، لقلب نتيجة الانتخابات، وهذه القضية هي الأخطر من بين ثلاث قضايا جنائية تهدد بعرقلة محاولته العودة إلى البيت الأبيض.

وقالت وسائل إعلام أميركية، إن ترامب غادر المحكمة عقب مثوله للتحقيق في التهم الموجهة إليه.

المصدر / وكالات
#الانتخابات الأمريكية #دونالد ترامب #الولايات المتحدة

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