فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

منظمة: نزوح 20 ألفا بسبب اشتباكات بمخيم عين الحلوة جنوب لبنان

بدران: اعتقال الأسرى المحررين والاعتداء على الطلاب جرائم وطنية يجب وقفها

"سرايا القدس" تكشف عن توجيه ضربة أمنية لجهاز "الشاباك"

جبهة العمل الطلابي التقدمية تدين الاعتداء على طلبة جامعة الخليل

أجهزة أمن السلطة تعتقل الأسير المحرر أمجد السايح من نابلس

"رابطة شباب السلايمة" تقرر منع "أشباه الرجال" من الدخول للخليل

حزب الشعب يدين الاعتداء على الصحفيين والطالبات بجامعة الخليل

المقاومة تستهدف مركبة للمستوطنين في أريحا ومواجهات بطولكرم

بالأمس لجوء واليوم نزوح.. ظروف قاسية بـ"عين الحلوة"

"أبو كويك" يدعو لمناصرة الأسرى في خطواتهم الاحتجاجية ضدّ الاعتقال الإداري

بدران: اعتقال الأسرى المحررين والاعتداء على الطلاب جرائم وطنية يجب وقفها

04 اغسطس 2023 . الساعة 00:15 بتوقيت القدس
...
بدران: اعتقال الأسرى المحررين والاعتداء على الطلاب جرائم وطنية يجب وقفها

أدان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران بشدة اعتقال أجهزة السلطة الأمنية الأسير المحرر المهندس أمجد السايح، داعيا للإفراج الفوري عنه.

وبين بدران  في تصريح صحفي أن المهندس السايح هو أسير محرر قضى 20 عامًا في سجون الاحتلال وأفرج عنه قبل أقل من عام، واعتقاله اليوم يعكس رغبة لدى تيار أمني في  الاستمرار في سياسة التغول على أبناء شعبنا ومناضليه.

اقرأ أيضا: أجهزة أمن السلطة تعتقل الأسير المحرر أمجد السايح من نابلس

وأكد أن الطريقة التي  تتعامل بها  أجهزة السلطة  مع مناضلي شعبنا ومقاوميه وأسراه المحررين والحرائر وأبناء الحركة الطلابية؛ تستدعي وقفة جادة من الكل الفلسطيني، بفصائله ومؤسساته وشخصياته، لوقف سياسة الاعتقالات السياسية نهائيًّا، ولجم التيار المتنفذ في السلطة وأجهزتها الأمنية عن مواصلة التغول بحقّ أبناء شعبنا.

#حماس #اعتقال سياسي #الضفة الغربية #اعتقال أسرى محررين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة