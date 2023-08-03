أجهزة أمن السلطة تعتقل الأسير المحرر أمجد السايح من نابلس

اعتقل جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة في نابلس الأسير المحرر أمجد السايح، والذي أمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال، وأفرج عنه قبل قرابة عام.

وأفادت مصادر محلية بأن وقائي السلطة في نابلس اعتقل المحرر أمجد السايح، والذي أمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال، علما أنه شقيق الشهيد الأسير المحتجز جثمانه لدى قوات الاحتلال بسام السايح.

وأفرجت سلطات الاحتلال قبل أقل من عام عن الأسير المهندس القسامي أمجد السايح في مدينة نابلس، وكانت قد استقبلته جماهير حاشدة في حينه.

وخلال اعتقاله في سجون الاحتلال ألف المهندس السايح كتابين حملا اسم: "بسمة وداع"، و"حكايات مراش".

ويرسم كتاب "بسمة وداع" سيرة شقيقه الشهيد بسام السايح الذي يعد نموذجًا حيًّا لبطولات المقاومة والمقاومين الذي سطّر بدمائه أسمى آيات الفخر والانتصار رغم كثرة التحديات وصعوبة الظروف".

أما كتاب "حكايات مراش" يُوثّق قصصًا لأسرى جرحى اعتُقلوا مُضرجين بدمائهم فمارسَ الاحتلال الإسرائيلي ضدهم أشكالًا مختلفة من التعذيب على أسِرّة عيادة سجن الرملة.

ومصطلح "مراش" هو اختصار لمستشفى سجن الرملة، ويذكر فيه السايح تجربته داخل العيادة التي لا تتوافر فيها المتطلبات الصحيحة للرعاية الطبية.

والأسير السايح اُعتقل في عام 2002، وأُصيب عند اعتقاله بإصابات بليغة، وحكمت محكمة الاحتلال عليه في البداية بالسجن 12 عامًا، ثم رفعها لاحقًا إلى 20 عامًا.

والمحرر السايح شقيق الشهيد القائد القسامي المجاهد بسام السايح من مدينة نابلس مفجر انتفاضة القدس، والذي ارتقى متأثراً بإصابته بمرض السرطان داخل سجون الاحتلال في الثامن من أيلول/ سبتمبر لعام 2019.

ويعد الشهيد السايح أحد القادة الميدانيين في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذين نفذوا عملية "إيتمار" البطولية قرب قرية عورتا قضاء نابلس، والتي كانت مفجرة لانتفاضة القدس عام 2015.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، اعتقال أكثر من 43 مواطناً من الضفة الغربية على خلفية انتمائهم وآرائهم السياسية ومقاومتهم للاحتلال.

كما تواصل أجهزة أمن السلطة في جنين حملتها الأمنية التي تستهدف بشكل رئيسي المقاومين والأسرى المحررين، وحسب مصادر حقوقية فإن 13 معتقلاً سياسياً من جنين وحدها، يقبعون في سجون المخابرات والوقائي التابعة للسلطة.

المصدر / فلسطين أون لاين