"رابطة شباب السلايمة" تقرر منع "أشباه الرجال" من الدخول للخليل

أمهلت رابطة شباب آل السلايمة، عائلات المُعتدين على طالبات جامعة الخليل الذين تعرضن لاعتداء من مجموعة مرتزقة مَنح الحقوق لأصحابها وأخذ العادات والتقاليد حسب الأصول.

وحذرت من أن تخلف العائلات عن ذلك سيدفع العائلة "لإعادة الحق لأصحابه بطريقتها الخاصة".

وقالت الرابطة في بيان صحفي مساء اليوم الخميس: "بعد الاعتداء المُخزي الذي نفذه مجموعة مرتزقة وسط مدينة خليل الرحمن، مدينة العُرف والعشائر، فإننا في عائلة السلايمة نَقف عند مسؤوليتنا في ظل هذه الأحداث المُخزية".

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وأكدت أنها تَشد على يَد أهالي الطالبات والطلبة الذين تعرضوا لهذه الهجمة المُخزية، قائلة: "نضع المجالس العائلية في الخليل تحت مسؤوليتها في صَون وحماية المحافظة من الأعمال الطائشة التي تمس عادات الخليل وتقاليدها".

واعتدت مجموعة من عناصر أجهزة السلطة وعناصر شبيبة فتح على طالبات جامعة الخليل، على إثر وقفة احتجاجية نظمنها صباح اليو الخميس خارج أسوار الجامعة احتجاجاً على اعتداءات طالت طلبة الكتلة الإسلامية داخل الجامعة.

وأكدت أن الطالبات اللواتي تعرضن للاعتداء هن اخواتنا كما كل فلسطينية وسنكسر العُنق الذي يلتف إليها بِنظرة سوء.

وقررت الرابطة "منع دخول أشباه الرجال المأفونين الذين اعتدوا على أخواتنا إلى مدينة الخليل وشوارعها حتى إشعار أخر وإلا فإنهم سيواجهون شرور أعمالهم"، مشددة على أنها لن تقبل "أن يهان في الخيل إنسان"، لافتةً إلى أنها "لا تنتمي لأي فصيل سياسي".







المصدر / فلسطين أون لاين