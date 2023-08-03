المقاومة تستهدف مركبة للمستوطنين في أريحا ومواجهات بطولكرم

أطلق مقاومون النار صوب مركبة للمستوطنين قرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الخميس، مما أوقع أضرار في المركبة.

وأفادت مصادر صحفية، أن المقاومين أطلقوا النار صوب مركبة المستوطنين، ومن ثم انسحبوا من المكان، وعقب ذلك أغلقت قوات الاحتلال مدخل أريحا الجنوبي.

وفي طولكرم اندلعت مواجهات بين الشبان الثائر وقوات الاحتلال بمنطقة الأحراش في بلدة قفين شمال المحافظة.

وأجبرت قوات الاحتلال عائلة فلسطينية بحي الصلعة في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة على هدم منزلها قسرًا.

وفي ووقت سابق اليوم، صادق الاحتلال على قرار هدم منزل الشهيد خيري علقم في حي الشياح برأس العامود بالقدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين