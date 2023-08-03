"أبو كويك" يدعو لمناصرة الأسرى في خطواتهم الاحتجاجية ضدّ الاعتقال الإداري

طالب القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك، أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله ومؤسساته بدعم خطوة الأسرى الإداريين في سجن عوفر في احتجاجاتهم ضد الاعتقال الإداري الظالم.

وبيّن أبو كويك في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الأسرى الفلسطينيين يعانون أشد المعاناة من الاعتقال الإداري منذ عشرات السنين، عادًا إياه من أبشع الجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح أنّه من الممكن أن يصل الاعتقال الإداري لأكثر من 20 شهرًا، معبرًا عن مساندته لخطوة الأسرى الإداريين في خطواتهم الاحتجاجية لإنهاء الاعتقال الإداري.

وطالب بضرورة تفعيل العمل الجماهيري المناهض لسياسة الاحتلال الغاشمة ونصرة للأسرى في سجون الاحتلال.

اقرأ أيضا: "الأسرى الإداريون" يشرعون بخطوات احتجاجية رفضا للاعتقال الإداري

وكان الأسرى الإداريون في سجن عوفر قد أعلنوا اليوم الخميس عن الشروع في الخطوات الاحتجاجية على سياسة الاعتقال الإداري.

وتم الاتفاق في سجن عوفر كبداية أولية على العديد من الخطوات الجماعية والتي تتضمن "العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والاضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات"، والتي ستمتد إلى باقي السجون في الوقت المناسب.

وسيتحدد الوقت المناسب للخطوة الاستراتيجية المتمثلة بالإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام بناءً على التطورات وكيفية تعاطي إدارة السجون مع الأسرى.

اقرأ أيضا: الأسير الجاغوب يهدد باللجوء لخطوات نضالية لمواجهة قرار استهدافه وعزله

وطالب الأسرى بدورٍ فاعل ومسؤول لشعبنا وفعالياته من كافة الجهات الشعبية والرسمية بأن تضم جهودها إلى خطواتهم النضالية لتكون سندًا لهم في هذه المعركة.

وكان الاحتلال قد أصدر أكثر من 1600 اعتقال إداري منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو الماضي.

وبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية يونيو 1132 من بينهم ثلاث أسيراتٍ، و18 طفلًا، حيث تعتبر هذه النسبة الأعلى منذ العام 2003.

ويعد أكثر من 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون، قد تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين