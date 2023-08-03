عائلة التميمي تتوعد بملاحقة المعتدين على بناتها في جامعة الخليل

توعدت عائلة سلهب /التميمي بملاحقة المعتدين من عناصر أمن السلطة وشبيبة فتح على فتاة من العائلة أمام جامعة الخليل صباح الخميس.

وقال مجلس العائلة في بيان صحفي مساء اليوم، إنه "في هذا اليوم 3/8/2023 الساعة الثانية عشرة ظهرا قام كل من المدعو (محمد جودت ملحم) والمدعو (ضياء مروان طميزي) بالاعتداء على ابنتنا ابنة الأستاذ (محمود سلهب التميمي) حيث قام المدعوان بالاعتداء عليها بالضرب وإلقائها أرضا، وسرقة أجهزتها الخلوية، وبعدها قاموا بالفرار مسرعين إلى جهة غير معلومة".

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وبحسب البيان، فإن "هؤلاء المذكورين مطرودون ومطلوبون لشبابنا وعائلتنا إلى أن يأتي ممثل عائلاتهم ويدفع الحق المترتب على هذا الاعتداء".

وطالب البيان الشرطة والأجهزة الأمنية في الضفة للقيام بواجبها بإلقاء القبض على أفراد هذه العصابة واللصوص وتقديمهم للمحاكمة على ما اقترفته أيديهم من اعتداءات خارجة عن القانون وعربدة حتى وصل الحد بهم إلى الاعتداء على بناتنا ونسائنا في خليل الرحمن.

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كما دعت عائلة التميمي، كبار العائلات بالضرب بيد من حديد على يد كل خارج عن القانون، ووضع حد للفلتان الأمني المنتشر بالخليل .

أصدرت العديد من عشائر وعائلات الخليل بيانات تحذر فيها من خطورة الاعتداءات التي طالت بناتها وأبنائها أمام جامعة الخليل، وتوعدت بملاحقة المعتدين عشائريا وقانوينا لمحاسبهم على الجرائم التي اقترفوها بحق الطالبات اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين