جدول مباريات دور الثمانية من كأس غزة

غزة/ وائل الحلبي:

قرر اتحاد كرة القدم اليوم الخميس التراجع عن ترحيل مباريات دور الثمانية من كأس غزة 2023 "بطولة الراحل إبراهيم أبو سليم"، على أن تقام في الفترة المحددة لها سابقا.

وسادت حالة من الفوضى منذ صباح أمس الأربعاء بعدما أعلن الاتحاد ترحيل مباريات دور الثمانية إلى موعد لاحق نظرا لقرب انطلاق بطولة الدوري، قبل أن يتراجع مساءً ويعلن إعادة النظر في قرار التأجيل.

وعقد الاتحاد اجتماعا عصر أمس وناقش فيه ملف استكمال مباريات قبل أن يتم التصويت بالإجماع على إقامة مباريات دور الثمانية يومي الأحد والاثنين القادمين، على أن يتم استكمال البطولة حسب ما تم الإعلان عنه في أجندة الموسم 2023/2024.

جدول مباريات دور الثمانية من بطولة المرحوم إبراهيم أبو سليم

مباريات الاحد

شباب جباليا - اتحاد خانيونس

ملعب الدرة

الشجاعية - أهلي النصيرات

استاد خانيونس

مباريات الاثنين

خدمات الشاطئ - الصداقة

ملعب اليرموك

شباب رفح - بيت حانون الرياضي